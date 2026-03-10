Plus de 20 millimètres attendus

Le calme avant la tempête règne mardi, mais une importante dépression de pluie verglaçante frappera le Québec dès mercredi matin.

Jean-Charles Beaubois, président de MétéoGlobale, prévoit entre 15 et 20 millimètres de glace pour Montréal et Laval, débutant vers 4 h du matin.

Si la Rive-Sud pourrait s'en tirer avec moins de précipitations, Lanaudière et les Laurentides sont particulièrement à risque avec des accumulations pouvant atteindre 30 millimètres.

Combiné à des rafales de vent de 50 km/h, ce cocktail météo menace sérieusement le réseau électrique et promet une heure de pointe extrêmement difficile.

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de MétéoGlobale, donner tous les détails, mardi, au micro de Patrick Lagacé.