L'argent des contribuables

La Ville de Laval devra payer un million de dollars à son ex-maire Gilles Vaillancourt, afin qu'il puisse rembourser Revenu Canada.

Selon ce que rapporte Radio-Canada, cette somme servira à payer les impôts de Gilles Vaillancourt sur une somme de 7 millions de dollars qu'il a volée.

Sauf que cet argent a été rendu à la Ville de Laval en 2016.

Malgré tout, l'ARC considère que 10% de cette somme doit lui être rendu, puisque l'ex-maire n'a pas payé d'impôts sur ce revenu.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, dénonce cette situation qu'il qualifie d'injuste.

Il fait appel au ministre du Revenu, François-Philippe Champagne, qui a le pouvoir d'annuler cette procédure.

Écoutez l'entrevue du maire de Laval, Stéphane Boyer, à l'émission Lagacé le matin lundi.