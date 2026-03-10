 Aller au contenu
Sports
Tour du chapeau

Scandale en MLS: deux joueurs bannis à vie pour des paris

par 98.5

0:00
6:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 mars 2026 06:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le monde du sport est de nouveau secoué par une affaire d'intégrité: deux joueurs de la MLS, Yaw Yeboah et Derrick Jones, ont été suspendus à vie pour avoir parié sur leurs propres cartons jaunes. 

Au-delà du scandale, la discussion dérive vers la LNH, où le Canadien de Montréal tente de solidifier sa place en séries malgré une instabilité persistante devant le filet.

Les analystes s'interrogent: l'explosion du talent offensif dans la ligue explique-t-elle les difficultés généralisées des gardiens?

Enfin, un clin d'œil aux Légionnaires de Sarnia, auteurs d'une saison historique de 50 défaites.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi, à l'émission Lagacé le matin.  

