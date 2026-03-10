Tour du chapeau

Le monde du sport est de nouveau secoué par une affaire d'intégrité: deux joueurs de la MLS, Yaw Yeboah et Derrick Jones, ont été suspendus à vie pour avoir parié sur leurs propres cartons jaunes.

Au-delà du scandale, la discussion dérive vers la LNH, où le Canadien de Montréal tente de solidifier sa place en séries malgré une instabilité persistante devant le filet.

Les analystes s'interrogent: l'explosion du talent offensif dans la ligue explique-t-elle les difficultés généralisées des gardiens?

Enfin, un clin d'œil aux Légionnaires de Sarnia, auteurs d'une saison historique de 50 défaites.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi, à l'émission Lagacé le matin.