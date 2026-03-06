Le prochain budget du Québec sera déposé le 18 mars.

C'est ce qu'a appris le correspondant parlementaire de Cogeco Média, Louis Lacroix.

Le ministre des Finances, Eric Girard, aurait choisi cette date pour permettre une certaine prévisibilité aux organismes publics.

Dans le cadre de sa chronique, vendredi matin, Louis Lacroix a précisé que les grandes lignes de son budget ont obtenu l'aval des deux candidats à la succession de François Legault, Christine Fréchette et Bernard Drainville.

Le prochain chef de la CAQ sera nommé le 12 avril.

Il s'agira du huitième budget d'Eric Girard.

Écoutez les détails révélés par Louis Lacroix, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.

