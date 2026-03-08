Fin du voyage en Californie

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match face aux Kings par la marque de 4-3, samedi soir à Los Angeles.
Écoutez le chroniqueur Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
