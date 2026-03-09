Querelle dans les Alpes françaises

Les préparatifs pour les Jeux 2030 dans les Alpes françaises inquiètent plusieurs observateurs puisque la construction des installations sportives n'a toujours pas débuté, ni même la sélection des sites.

L'ex-athlète Jean-Luc Brassard explique que la candidature des Alpes a pris tout le monde par surprise, y compris à Paris, où les instances politiques n'ont pas été averties.

Les seuls centres sportifs encore fonctionnels doivent être rénovés, souligne-t-il, à quatre ans du début de la compétition.

