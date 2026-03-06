Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur périple en Californie et seront de passage à Anaheim, où ils affronteront les Ducks vendredi à compter de 21 h.

Après une date limite des transactions plutôt tranquille pour l'organisation, le Tricolore (33-18-9) tentera de rebondir face à une autre jeune équipe, les Ducks (34-24-3), après avoir baissé pavillon devant les Sharks de San Jose, mardi.

Samuel Montembeault sera devant le filet. Le gardien québécois n’a pas vu d’action depuis le 26 février, alors que les Canadiens s’étaient inclinés en prolongation face aux Islanders.

De leur côté, les Ducks ont frappé un grand coup en faisant l'acquisition du défenseur John Carlson. Ce dernier ne sera toutefois pas en uniforme pour affronter le Tricolore, ce soir. Le Tchèque Lukas Dostal défendra la cage des locaux.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Ducks à Anaheim, vendredi dès 21h, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.