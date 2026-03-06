Le CH en action à Anaheim vendredi soir

À l'approche de l'heure limite des transactions, Martin McGuire rapporte que l'état-major des Canadiens est réuni en Californie pour tenter de dynamiser l'équipe.

L'enjeu majeur reste la masse salariale: pour acquérir un joueur d'impact, Montréal doit d'abord s'alléger, notamment en envisageant de bouger le contrat de Patrik Laine.

Au-delà de la stratégie, McGuire souligne le stress humain et familial que vivent les joueurs face à l'incertitude.

Sur la glace, le Tricolore affronte les Ducks ce soir avec de nouveaux trios, incluant le retour de la combinaison Slafkovsky, Caufield et Suzuki.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal pour Cogeco Média, donner tous les détails, vendredi à La commission.