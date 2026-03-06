C'est vendredi, dès 15h, que tombe le couperet pour les transactions dans la LNH. Plusieurs formations n'ont pas attendu la dernière minute pour passer à l'action.

Parmi les mouvements majeurs, le Québécois Nicolas Roy passe des Maple Leafs à l'Avalanche.

Toronto poursuit sa vente de feu, tout comme les Rangers.

De leur côté, les Sabres ont acquis les défenseurs Logan Stanley et Luke Schenn, alors que le vétéran John Carlson quitte Washington pour Anaheim.

Le coup d'éclat revient au Mammoth de l'Utah, qui frappe fort en allant chercher MacKenzie Weegar de Calgary.

Les rumeurs pointent maintenant vers Vincent Trocheck et Colton Parayko.

... À suivre