 Aller au contenu
Hockey
Mouvements majeurs

Limite des transactions LNH: la frénésie est lancée

par 98.5 Sports | Modifié le 6 mars 2026 à 08:22

Limite des transactions LNH: la frénésie est lancée
L'attaquant Robert Thomas des Blues de St-Louis / (AP Photo/David Zalubowski)

C'est vendredi, dès 15h, que tombe le couperet pour les transactions dans la LNH. Plusieurs formations n'ont pas attendu la dernière minute pour passer à l'action.

Parmi les mouvements majeurs, le Québécois Nicolas Roy passe des Maple Leafs à l'Avalanche.

Toronto poursuit sa vente de feu, tout comme les Rangers.

De leur côté, les Sabres ont acquis les défenseurs Logan Stanley et Luke Schenn, alors que le vétéran John Carlson quitte Washington pour Anaheim.

Le coup d'éclat revient au Mammoth de l'Utah, qui frappe fort en allant chercher MacKenzie Weegar de Calgary.

Les rumeurs pointent maintenant vers Vincent Trocheck et Colton Parayko.

... À suivre

Vous aimerez aussi

«Il va redevenir un joueur avec un haut niveau d'engagement défensif» -Dubé
Les amateurs de sports
«Il va redevenir un joueur avec un haut niveau d'engagement défensif» -Dubé
0:00
12:32
«Ça prend du chien partout» -Martin St-Louis
Les amateurs de sports
«Ça prend du chien partout» -Martin St-Louis
0:00
15:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.