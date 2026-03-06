Demande à Santé Canada

Environ 500 médecins demandent à Santé Canada de tester des champignons magiques sur eux-mêmes, dans un cadre psychothérapique.

Ces expériences visent à potentiellement traiter des patients en détresse existentielle, explique le psychothérapeute Jean-François Stephan.

Il souligne que les médecins envisagent de tester les produits, un peu à la manière des psychnalystes, qui font leurs psychanalyses sur eux-mêmes.

