Demande à Santé Canada

Environ 500 médecins demandent à Santé Canada de tester des champignons magiques sur eux-mêmes, dans un cadre psychothérapique.
Ces expériences visent à potentiellement traiter des patients en détresse existentielle, explique le psychothérapeute Jean-François Stephan.
Il souligne que les médecins envisagent de tester les produits, un peu à la manière des psychnalystes, qui font leurs psychanalyses sur eux-mêmes.
«Ce qu'on s'en va explorer, c'est des émotions difficiles, c'est du deuil qui n'est pas résolu. Des fois, c'est des traumas du passé, et donc il faut que ce soit fait avec très grand soin.»