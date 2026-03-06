La guerre fait de nouvelles victimes

Les bombardements se sont intensifiés au cours de la journée de vendredi sur le sud du Liban, notamment à Beyrouth.

Le nombre de victimes ne cesse d’augmenter alors que les Israéliens intensifient leurs attaques dans le but de détruire le Hezbollah.

Écoutez Arthur Sarradin, journaliste correspondant au Proche-Orient pour Radio France, le journal Libération et LCI, vendredi, à l’émission de Philippe Cantin.

Alors qu’il se trouve lui-même au Liban, il décrit les dégâts provoqués par les bombardements et les réactions de la population sur place.