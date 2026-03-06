La guerre fait de nouvelles victimes

Les bombardements se sont intensifiés au cours de la journée de vendredi sur le sud du Liban, notamment à Beyrouth.
Le nombre de victimes ne cesse d’augmenter alors que les Israéliens intensifient leurs attaques dans le but de détruire le Hezbollah.
Écoutez Arthur Sarradin, journaliste correspondant au Proche-Orient pour Radio France, le journal Libération et LCI, vendredi, à l’émission de Philippe Cantin.
Alors qu’il se trouve lui-même au Liban, il décrit les dégâts provoqués par les bombardements et les réactions de la population sur place.
«On voit des collines de Beyrouth, sur les hauteurs, cet immense panache de fumée qui dévore le sud de la capitale. D'une manière générale, partout dans le pays, de nombreuses villes connaissent des bombardements et le premier bilan humain tombe.»