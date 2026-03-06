 Aller au contenu
Société
La guerre fait de nouvelles victimes

Attaques israéliennes au Liban: «Beyrouth vibre au rythme des bombardements»

par 98.5

0:00
4:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 mars 2026 15:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Attaques israéliennes au Liban: «Beyrouth vibre au rythme des bombardements»
Les bombardements se sont intensifiés au cours de la journée de vendredi sur le sud du Liban, notamment à Beyrouth / Hussein Malla / The Associated Press

Les bombardements se sont intensifiés au cours de la journée de vendredi sur le sud du Liban, notamment à Beyrouth.

Le nombre de victimes ne cesse d’augmenter alors que les Israéliens intensifient leurs attaques dans le but de détruire le Hezbollah.

Écoutez Arthur Sarradin, journaliste correspondant au Proche-Orient pour Radio France, le journal Libération et LCI, vendredi, à l’émission de Philippe Cantin.

Alors qu’il se trouve lui-même au Liban, il décrit les dégâts provoqués par les bombardements et les réactions de la population sur place.

«On voit des collines de Beyrouth, sur les hauteurs, cet immense panache de fumée qui dévore le sud de la capitale. D'une manière générale, partout dans le pays, de nombreuses villes connaissent des bombardements et le premier bilan humain tombe.»

Arthur Sarradin

