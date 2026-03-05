 Aller au contenu
Politique
Politique québécoise

Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence

par 98.5

0:00
12:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 07:17

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le député caquiste de Maskinongé, Simon Allaire, a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat en 2026.

Élu sous la bannière de la Coalition avenir Québec en 2018 et 2022, ce dernier s'ajoute à une liste de près d'une vingtaine de départs confirmés au sein des troupes de François Legault.

Bien que Monsieur Allaire réitère sa loyauté envers le premier ministre, ce nouveau retrait survient le jour même de la publication d'un sondage plaçant la CAQ en quatrième position - derrière les conservateurs d'Éric Duhaime - dans les intentions de vote.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point, jeudi matin, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Les promesses de Bernard Drainville et Christine Fréchette;
  • Un sondage Léger révèle que la santé et le coût de la vie dominent les préoccupations, loin devant l'immigration et l'identité;
  • La lutte contre la cyberintimidation.

