Politique québécoise

Le député caquiste de Maskinongé, Simon Allaire, a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat en 2026.

Élu sous la bannière de la Coalition avenir Québec en 2018 et 2022, ce dernier s'ajoute à une liste de près d'une vingtaine de départs confirmés au sein des troupes de François Legault.

Bien que Monsieur Allaire réitère sa loyauté envers le premier ministre, ce nouveau retrait survient le jour même de la publication d'un sondage plaçant la CAQ en quatrième position - derrière les conservateurs d'Éric Duhaime - dans les intentions de vote.

