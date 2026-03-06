Dépôt prévu le 18 mars

Le ministre des Finances, Eric Girard, s’est entretenu avec Catherine Brisson à l’approche du dépôt de son huitième budget, prévu le 18 mars prochain.

En pleine course à la chefferie de la CAQ, le ministre qualifie l’exercice de «sobre, ciblé et responsable», excluant toute nouvelle promesse coûteuse avant l’arrivée d’un nouveau chef.

M. Girard a d’ailleurs tenu à corriger les rumeurs de déficit record, affirmant que la situation des finances publiques s'améliore malgré un contexte mondial tumultueux marqué par l'inflation et les tensions commerciales.

Le budget priorisera le financement de la santé, de l'éducation et de la culture.

Écoutez le ministre des Finances, Eric Girard, placer la table pour son prochain budget, vendredi au micro de Catherine Brisson.