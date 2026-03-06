Dépenser 18% de plus pour des points?

Les programmes de récompenses des cartes de crédit sont-ils réellement avantageux?

Le planificateur financier Alexandre Leblond jette un pavé dans la mare en affirmant que la meilleure carte est celle de... débit.

S'appuyant sur des études comportementales, il explique que payer avec une carte de crédit active les zones du plaisir dans le cerveau — les mêmes sollicitées par la cocaïne — ce qui pousse les consommateurs à dépenser de 12% à 18% de plus sans s'en rendre compte.

Face aux millions investis par les banques pour nous séduire, Leblond propose un défi: vivre un trimestre uniquement au débit pour constater les économies réelles.

