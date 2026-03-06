 Aller au contenu
Économie
Dépenser 18% de plus pour des points?

«Récompenses» de la carte de crédit: vous n'êtes probablement pas gagnant

par 98.5

0:00
10:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mars 2026 07:29

Avec

Alexandre Leblond / Cogeco Média

Les programmes de récompenses des cartes de crédit sont-ils réellement avantageux?

Le planificateur financier Alexandre Leblond jette un pavé dans la mare en affirmant que la meilleure carte est celle de... débit.

S'appuyant sur des études comportementales, il explique que payer avec une carte de crédit active les zones du plaisir dans le cerveau — les mêmes sollicitées par la cocaïne — ce qui pousse les consommateurs à dépenser de 12% à 18% de plus sans s'en rendre compte.

Face aux millions investis par les banques pour nous séduire, Leblond propose un défi: vivre un trimestre uniquement au débit pour constater les économies réelles.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin avec Catherine Brisson. 

«Lorsqu'on fait une dépense avec une carte de débit, ce sont les zones associées à la douleur qui sont stimulées. [...] Les mêmes dépenses faites avec une carte de crédit sont associées aux zones de bonheur et d'instantanéité dans le cerveau.»

Alexandre Leblond

