Société
Pour l’heure d’été à l’année

Changement d'heure: pourquoi le gouvernement ignore-t-il 91% de la population?

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mars 2026 09:28

Avec

Catherine Brisson
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

À l'approche du dépôt du budget provincial, Nathalie Normandeau souligne que les priorités des Québécois sont claires: santé, logement et coût de la vie.

Dans un contexte financier difficile, elle suggère qu'une «grande corvée habitation» pourrait relancer l'économie.

Parallèlement, elle déplore l'immobilisme entourant l'abolition du changement d'heure.

Bien que 91% des Québécois souhaitent y mettre fin, le gouvernement semble hésiter, attendant les décisions des provinces voisines et des États-Unis, alors que la Colombie-Britannique a déjà choisi d'agir unilatéralement.

Écoutez le billet de Nathalie Normandeau, vendredi matin au micro de Catherine Brisson. 

«Au Québec, c'est plus facile de trouver une solution pour le toit du Stade olympique [...] que de changer l'heure.»

Nathalie Normandeau

