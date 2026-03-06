Pour l’heure d’été à l’année

À l'approche du dépôt du budget provincial, Nathalie Normandeau souligne que les priorités des Québécois sont claires: santé, logement et coût de la vie.

Dans un contexte financier difficile, elle suggère qu'une «grande corvée habitation» pourrait relancer l'économie.

Parallèlement, elle déplore l'immobilisme entourant l'abolition du changement d'heure.

Bien que 91% des Québécois souhaitent y mettre fin, le gouvernement semble hésiter, attendant les décisions des provinces voisines et des États-Unis, alors que la Colombie-Britannique a déjà choisi d'agir unilatéralement.

