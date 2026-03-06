Il avait insulté le Québec

Il y a un an, l'humoriste français David Castello-Lopes déclenchait une vive polémique sur les ondes de France Inter en qualifiant le Québec d'hybride «monstrueux» et de nation «complexée».

Frédéric Labelle revient sur les excuses inattendues présentées cette semaine par l’humoriste.

Bien que ce dernier dise regretter ses propos, on s'interroge sur la sincérité de cette démarche.

S’agit-il d’un réel repentir ou d’une stratégie pour «préparer le terrain» en vue d'une éventuelle tournée de spectacles au Québec ?

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi matin au micro de Catherine Brisson.