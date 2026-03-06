À l'occasion du coup d'envoi des Jeux paralympiques de Milano Cortina, le vulgarisateur scientifique Martin Carli met en lumière l'extraordinaire alliance entre la détermination humaine et l'ingénierie de pointe.

Du para-hockey au ski alpin, il explique comment des prothèses intelligentes et des équipements sur mesure, conçus avec des matériaux comme la fibre de carbone et l'aluminium, permettent aux athlètes de rivaliser d'adresse.

Au-delà de la performance, le chroniqueur souligne que ces innovations technologiques, souvent testées dans l'élite sportive, finissent par transformer la vie quotidienne de nombreuses personnes vivant avec un handicap grâce à une meilleure inclusion.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, au sujet des jeux paralympiques, vendredi.