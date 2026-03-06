Un décès «évitable», selon la coroner

Dans son rapport, la coroner Karine Spénard conclut que le meurtre de Lysane Gendron, tuée par son fils Emmanuel Gendron-Tardif en janvier 2023, était évitable.
Paul Arcand, qui traite des enjeux de santé mentale dans sa série documentaire Je suis là: les proches aidants en santé mentale, souligne que le jeune homme, atteint de schizophrénie, aurait bénéficié d'un meilleur suivi si la loi P-38 permettait une intervention plus souple avant que le danger ne devienne «immédiat».
«C’est une mort qui était évitable [...] On attend toujours le pire finalement pour intervenir. Aujourd’hui, Emmanuel, il est à Pinel, il est encadré, il est soigné, sa famille fait partie aussi de l’entourage, on les tient au courant. Pourquoi est-ce qu’il faut attendre un meurtre, un drame pour être capable de corriger?»