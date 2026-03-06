 Aller au contenu
Humour
L'actualité d'antan et d'aujourd'hui: pareil?

Le lexique de Gatineau, dinde noire et appellation contrôlée

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mars 2026 09:57

Avec

Catherine Brisson
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Dans sa chronique du vendredi, Frédéric Labelle explore avec humour les particularités régionales du Québec, s’attardant particulièrement sur le lexique coloré de Gatineau où l'on se fait «lutter» par une voiture.

Entre deux éclats de rire sur une vidéo virale de chaises à Chambly, il dresse un parallèle ironique entre l'actualité d'aujourd'hui et celle d'il y a dix ans, prouvant que certains débats sont éternels.

Enfin, il lance une réflexion «anthropologique» sur la qualité changeante du papier de toilette Kirkland, un sujet qui enflamme actuellement les réseaux sociaux et les «accros du Costco».

Écoutez Les humeurs de Fred, un retour inopiné sur l'actualité de la semaine, à Lagacé le matin

