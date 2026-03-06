L'actualité d'antan et d'aujourd'hui: pareil?

Dans sa chronique du vendredi, Frédéric Labelle explore avec humour les particularités régionales du Québec, s’attardant particulièrement sur le lexique coloré de Gatineau où l'on se fait «lutter» par une voiture.

Entre deux éclats de rire sur une vidéo virale de chaises à Chambly, il dresse un parallèle ironique entre l'actualité d'aujourd'hui et celle d'il y a dix ans, prouvant que certains débats sont éternels.

Enfin, il lance une réflexion «anthropologique» sur la qualité changeante du papier de toilette Kirkland, un sujet qui enflamme actuellement les réseaux sociaux et les «accros du Costco».

Écoutez Les humeurs de Fred, un retour inopiné sur l'actualité de la semaine, à Lagacé le matin.