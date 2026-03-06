La «Grosse pomme» tente de se réinventer

Le journaliste correspondant Richard Chateauvert dresse un bilan teinté d'inquiétude pour la métropole américaine: le tourisme canadien a chuté de 19% l'an dernier, et le passage frontalier à Lacolle a enregistré une baisse de 27 % des véhicules.

Ce désintérêt marqué des Québécois pèse sur la ville, alors que le nouveau maire, Zohran Mamdani, tente de redonner un souffle socialiste à la capitale mondiale du capitalisme.

Malgré ces défis, Broadway mise sur de nouveaux succès comme la comédie musicale Titanique (inspirée de Céline Dion), tandis que des institutions comme le restaurant Raoul’s célèbrent 50 ans d'histoire.

Écoutez Richard Chateauvert, journaliste à New York, brosser le portrait du tourisme dans la métropole américaine, vendredi à Lagacé le matin.