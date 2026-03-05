Ce qui est difficile en politique

La ministre de l'Habitation et députée de Berthier, Caroline Proulx, a causé toute une surprise cette semaine en annonçant qu'elle ne sollicitera pas de troisième mandat lors des prochaines élections générales.

Après deux mandats marqués par des défis de taille, elle a choisi de se confier sur les motivations personnelles derrière ce départ, évoquant notamment le deuil difficile de sa mère et l'usure liée à la vie publique.

Écoutez la ministre Caroline Proulx discuter de son départ et de ses réflexions sur la vie politique, jeudi matin, à Lagacé le matin.

Mme Proulx a admis que la conciliation entre ses fonctions ministérielles et ses épreuves personnelles est devenue difficile au fil du temps.

«C'est le masque qu'on doit porter parce qu'on est une personnalité publique, on est le gouvernement du Québec, faque tu ne peux pas vraiment te permettre d'avoir ces états d'âme là», a-t-elle expliqué, soulignant l'impact profond qu'a eu son passage au ministère des Aînés alors qu'elle vivait elle-même la perte d'un proche.

