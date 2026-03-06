Le Finlandais au coeur des rumeurs d'échange

À quelques heures de la date limite des transactions dans la LNH, le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, fait le point sur les intentions du directeur général Kent Hughes.

Ceui-ci pourrait être tenté de bouger pour solidifier sa brigade défensive, particulièrement en avantage numérique, tout en gérant le dossier complexe de Patrik Laine.

Écoutez Martin McGuire discuter des transactions possibles chez le Tricolore, vendredi, avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque à Lagacé le matin.