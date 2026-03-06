Guerre au Proche et Moyen-Orient

Le chroniqueur international Jean-François Lépine dresse un bilan percutant de l'opération «Furie épique», où les frappes conjointes israélo-américaines ont atteint une intensité historique en seulement six jours.

Alors que plus de 200 sites ont été touchés en 72 heures par les Américains seuls, les pertes s'alourdissent avec des milliers de morts signalés en Iran et la destruction d'une partie importante de ses capacités navales et aériennes.

Malgré l'affaiblissement de ses défenses, l'Iran multiplie les répliques, touchant plus d'une douzaine de pays de la région, tandis qu'Israël a officiellement entamé une invasion militaire au Sud-Liban.

L'incertitude plane toutefois sur les objectifs finaux de Washington et de Tel-Aviv, alors que Donald Trump semble vouloir influencer directement le choix du futur leader iranien.

