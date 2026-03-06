Conflit au Moyen-Orient

Alors que le conflit en Iran s'intensifie, le premier ministre Mark Carney évoque une possible aide militaire canadienne.

Toutefois, l'expert Justin Massie souligne que le Canada, limité par un sous-financement chronique, n'est pas prêt pour une guerre de haute intensité.

Actuellement, la contribution canadienne se limite à des opérations navales de protection et à l'intégration de 200 soldats au sein des forces américaines.

Parallèlement, Massie qualifie de «lubie» les prétentions de Donald Trump sur l'avenir politique de l'Iran, tout en prévenant que la nouvelle phase de l'offensive israélienne risque d'entraîner de lourds dommages collatéraux chez les civils.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique, au sujet de la guerre en Iran, vendredi au micro de Catherine Brisson.