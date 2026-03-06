Le tour du chapeau

À l'occasion de la date limite des transactions dans la LNH, vendredi à 15h00, Jean-Michel Bourque rappelle que derrière les rumeurs se cachent des réalités familiales bouleversantes, citant l'échange de John Carlson vers Anaheim.

Le chroniqueur sportif revient aussi sur le coup de hache «extrêmement répréhensible» d'Evgeni Malkin sur Rasmus Dahlin, un geste qui pourrait entraîner une suspension sévère.

En Formule 1, Lance Stroll vit un cauchemar en Australie avec une voiture qui vibre comme une «chaise électrique», compromettant sa fin de semaine.

Enfin, l'ouverture des Jeux paralympiques à Milan est soulignée, entre admiration pour les athlètes et controverse politique.

