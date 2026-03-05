 Aller au contenu
Date limite des transactions

Le CH doit-il chercher un joueur d'impact? «La reconstruction n'est pas finie!»

Le Québec maintenant

le 5 mars 2026 16:15

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Le CH doit-il chercher un joueur d'impact? «La reconstruction n'est pas finie!»
L'attaquant québécois Nicolas Roy a été échangé jeudi des Maple Leafs de Toronto à l'Avalanche du Colorado contre un choix de premier et de cinquième tour.

Le Québécois présente une fiche de 5 buts et 15 passes en 59 rencontres cette saison.

Fort à parier que le prix pour un Robert Thomas, par exemple, serait beaucoup plus élevé.

Croyez-vous, dans ce contexte, que le Tricolore devrait absolument chercher le « coup de circuit » d'ici la date limite des transactions, ce vendredi ?

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se prononcer sur l'attitude que devrait avoir le Tricolore à la date limite des transactions.

Autre sujet abordé

  • La petite histoire de la date limite des transactions.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

