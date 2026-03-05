L'attaquant québécois Nicolas Roy a été échangé jeudi des Maple Leafs de Toronto à l'Avalanche du Colorado contre un choix de premier et de cinquième tour.

Le Québécois présente une fiche de 5 buts et 15 passes en 59 rencontres cette saison.

Fort à parier que le prix pour un Robert Thomas, par exemple, serait beaucoup plus élevé.

Croyez-vous, dans ce contexte, que le Tricolore devrait absolument chercher le « coup de circuit » d'ici la date limite des transactions, ce vendredi ?

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se prononcer sur l'attitude que devrait avoir le Tricolore à la date limite des transactions.

Autre sujet abordé