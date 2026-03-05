 Aller au contenu
Classique mondiale de baseball: les joueurs québécois boudés?

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 09:15

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
La Classique mondiale de baseball bat son plein et le manque de représentativité des joueurs québécois au sein d'Équipe Canada fait réagir. 

L'ex-joueur et dirigeant des Capitales de Québec, Michel Laplante, a dénoncé dans le quotidien Le Soleil le manque de considération pour les joueurs d'ici.

Écoutez l'ancien lanceur et analyste baseball de TVA Sports Karl Gélinas en discuter avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque jeudi.

Selon Gélinas, cette situation n'est pas nouvelle et semble découler d'une structure décisionnelle fermée chez Baseball Canada. 

