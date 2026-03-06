Date limite des échanges

Le vétéran défenseur John Carlson a été échangé aux Ducks d'Anaheim dans la nuit de jeudi à vendredi.

En retour, les Capitals de Washington mettent la main sur un choix conditionnel de première ronde au repêchage 2026 et d’un choix de troisième tour au repêchage 2027.

Carlson, 36 ans, a récolté 46 points (10 buts, 36 passes) en 55 matchs cette saison.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque vendredi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés