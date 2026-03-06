 Aller au contenu
Hockey
Date limite des échanges

John Carlson passe des Capitals aux Ducks

par 98.5

0:00
4:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mars 2026 05:51

Avec

Catherine Brisson
Jean-Michel Bourque
John Carlson passe des Capitals aux Ducks
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le vétéran défenseur John Carlson a été échangé aux Ducks d'Anaheim dans la nuit de jeudi à vendredi.

En retour, les Capitals de Washington mettent la main sur un choix conditionnel de première ronde au repêchage 2026 et d’un choix de troisième tour au repêchage 2027.

Carlson, 36 ans, a récolté 46 points (10 buts, 36 passes) en 55 matchs cette saison.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque vendredi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Retour aux sources pour David Perron;
  • Les Sabres ajoutent du muscle;
  • Le dossier Patrik Laine;
  • Samuel Montembeault sera devant le filet vendredi soir face aux Ducks;
  • Steven Butler l'emporte par K.O. au deuxième round;
  • Lionel Messi à la Maison-Blanche.

