Date limite des échanges

Le vétéran défenseur John Carlson a été échangé aux Ducks d'Anaheim dans la nuit de jeudi à vendredi.
En retour, les Capitals de Washington mettent la main sur un choix conditionnel de première ronde au repêchage 2026 et d’un choix de troisième tour au repêchage 2027.
Carlson, 36 ans, a récolté 46 points (10 buts, 36 passes) en 55 matchs cette saison.
Autres sujets abordés
- Retour aux sources pour David Perron;
- Les Sabres ajoutent du muscle;
- Le dossier Patrik Laine;
- Samuel Montembeault sera devant le filet vendredi soir face aux Ducks;
- Steven Butler l'emporte par K.O. au deuxième round;
- Lionel Messi à la Maison-Blanche.