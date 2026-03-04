La nouvelle saison de la Formule 1 est à nos portes.

Écoutez le pilote Alex Tagliani parler avec Mario Langlois d'une foule de sujets touchant la F1 qui sera de retour en action en fin de semaine.

Les sujets discutés

L'implication des manufacturiers en F1, «C'est très gros»;

«McLaren, Mercedes, Red Bull et Ferrari font partie du quatuor pour être capables de combattre à l'avant-plan de la F1, mais la réglementation va faire en sorte qu'on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau cette année et il va y avoir pas mal de rebondissements»;