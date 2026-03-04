 Aller au contenu
Sports
L'implication des manufacturiers en F1

«C'est énorme, ça ne peut pas être plus gros» -Alex Tagliani

par 98.5 Sports

0:00
16:45

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 mars 2026 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Tagliani
Alex Tagliani
«C'est énorme, ça ne peut pas être plus gros» -Alex Tagliani
Alex Tagliani en studio. / Cogeco Média

La nouvelle saison de la Formule 1 est à nos portes.

Écoutez le pilote Alex Tagliani parler avec Mario Langlois d'une foule de sujets touchant la F1 qui sera de retour en action en fin de semaine.

Les sujets discutés

  • L'implication des manufacturiers en F1, «C'est très gros»;

«McLaren, Mercedes, Red Bull et Ferrari font partie du quatuor pour être capables de combattre à l'avant-plan de la F1, mais la réglementation va faire en sorte qu'on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau cette année et il va y avoir pas mal de rebondissements»;

  • Les nouveaux moteurs hybrides;
  • «Verstappen dit que la F1 est de la Formule E électrique sur stéroïdes»;
  • «La F1 devient un mini-laboratoire. Ce n'est plus seulement mettre la pédale au fond».
Mario Langlois et Alex Tagliani/Cogeco Media

Source: Mario Langlois et Alex Tagliani/Cogeco Media

Vous aimerez aussi

La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Le Québec maintenant
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
0:00
9:33
Le Québécois Sean Thomas Erlington des Alouettes annonce sa retraite
Bonsoir les sportifs
Le Québécois Sean Thomas Erlington des Alouettes annonce sa retraite
0:00
10:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je suis disponible pour les Panthers» -Louis Domingue
Rattrapage
Contrat à deux volets
«Je suis disponible pour les Panthers» -Louis Domingue
«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»
Rattrapage
Date butoir des échanges
«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»
«Ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents» -Mathias Brunet
Rattrapage
Les Canadiens ne parlent pas
«Ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents» -Mathias Brunet
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
Rattrapage
En vue des séries
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
«Les Canadiens sont la seule équipe qui a accordé 200 buts» -Dany Dubé
Rattrapage
Parmi les équipes de l'est qualifiées
«Les Canadiens sont la seule équipe qui a accordé 200 buts» -Dany Dubé
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Rattrapage
Temps d'arrêt
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
Rattrapage
Gala de boxe
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens-Sharks
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
Rattrapage
La valeur du sport
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Rattrapage
Échanger Auston Matthews pour rebâtir?
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Le Canada se prépare à la Classique mondiale
Rattrapage
Baseball
Le Canada se prépare à la Classique mondiale
Aston Martin fait face à de sérieux problèmes mécaniques
Rattrapage
Formule 1
Aston Martin fait face à de sérieux problèmes mécaniques
Pas moins de 113 joueurs de 23 ans et moins dans la LNH
Rattrapage
Virage jeunesse de qualité
Pas moins de 113 joueurs de 23 ans et moins dans la LNH
«Compte tenu de ce qui se passe depuis quatre jours, c'est menacé»
Rattrapage
L'Iran au Mondial en sol américain?
«Compte tenu de ce qui se passe depuis quatre jours, c'est menacé»