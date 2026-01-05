Kazuma Okamoto avec les Blue Jays

L'arrivée du Japonais Kazuma Okamoto chez les Blue Jays pourrait changer le portrait de la formation torontoise pour la saison prochaine.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste baseball Alex Agostino commenter cette arrivée au Canada avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés