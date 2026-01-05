Kazuma Okamoto avec les Blue Jays

L'arrivée du Japonais Kazuma Okamoto chez les Blue Jays pourrait changer le portrait de la formation torontoise pour la saison prochaine.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste baseball Alex Agostino commenter cette arrivée au Canada avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Kazuma Okamoto a signé un contrat de 4 ans de 60,1 millions $;
- Son arrivée apporte puissance et flexibilité à l’équipe;
- On parle de l’impact médiatique et commercial du Japonais;
- Les Blue Jays, actifs sur le marché, visent à rester compétitifs après avoir manqué de peu la Série mondiale.