 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens ne parlent pas

«Ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents» -Mathias Brunet

par 98.5 Sports

0:00
13:46

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 mars 2026 20:34

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents» -Mathias Brunet
Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes. / PC/Graham Hughes

À moins de 48 heures de la date butoir de la LNH pour les échanges, on discute de la situation des Canadiens de Montréal et d'autres équipes.

Écoutez le chroniqueur de La Presse, Mathias Brunet, discuter des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

En ouverture, Mathias Brunet revient sur les formidables émotions vécues lors du premier match de son fils Charles-Émile avec le Nashville SC dans la MLS. Super touchant;

Les sujets discutés

«Le Canadien ne veut pas parler, parce que le Canadien ne veut pas que les autres équipes sachent ce qu'il pense, leur plan... Moi, ça me parle, ça. Ça, ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose. Souvent, on a l'impression, à la date limite des transactions... Les gens vont dire: Ils n'ont rien fait, mais ils ont peut-être fait 200 appels entre le mercredi et le vendredi. Je sais qu'ils sont là, là.»

Mathias Brunet
  • Les Sabres sont-ils devenus les favoris dans l'Est?
  • Les Maple Leafs sont dans la merde.

Vous aimerez aussi

L'importance du désavantage numérique
Le hockey des Canadiens
L'importance du désavantage numérique
0:00
7:08
«L'équipe la plus mature n'était pas au rendez-vous» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«L'équipe la plus mature n'était pas au rendez-vous» -Dany Dubé
0:00
13:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je suis disponible pour les Panthers» -Louis Domingue
Rattrapage
Contrat à deux volets
«Je suis disponible pour les Panthers» -Louis Domingue
«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»
Rattrapage
Date butoir des échanges
«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»
«C'est énorme, ça ne peut pas être plus gros» -Alex Tagliani
Rattrapage
L'implication des manufacturiers en F1
«C'est énorme, ça ne peut pas être plus gros» -Alex Tagliani
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
Rattrapage
En vue des séries
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
«Les Canadiens sont la seule équipe qui a accordé 200 buts» -Dany Dubé
Rattrapage
Parmi les équipes de l'est qualifiées
«Les Canadiens sont la seule équipe qui a accordé 200 buts» -Dany Dubé
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Rattrapage
Temps d'arrêt
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
Rattrapage
Gala de boxe
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens-Sharks
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
Rattrapage
La valeur du sport
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Rattrapage
Échanger Auston Matthews pour rebâtir?
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Le Canada se prépare à la Classique mondiale
Rattrapage
Baseball
Le Canada se prépare à la Classique mondiale
Aston Martin fait face à de sérieux problèmes mécaniques
Rattrapage
Formule 1
Aston Martin fait face à de sérieux problèmes mécaniques
Pas moins de 113 joueurs de 23 ans et moins dans la LNH
Rattrapage
Virage jeunesse de qualité
Pas moins de 113 joueurs de 23 ans et moins dans la LNH
«Compte tenu de ce qui se passe depuis quatre jours, c'est menacé»
Rattrapage
L'Iran au Mondial en sol américain?
«Compte tenu de ce qui se passe depuis quatre jours, c'est menacé»