Les Canadiens ne parlent pas

À moins de 48 heures de la date butoir de la LNH pour les échanges, on discute de la situation des Canadiens de Montréal et d'autres équipes.
Écoutez le chroniqueur de La Presse, Mathias Brunet, discuter des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
En ouverture, Mathias Brunet revient sur les formidables émotions vécues lors du premier match de son fils Charles-Émile avec le Nashville SC dans la MLS. Super touchant;
Les sujets discutés
«Le Canadien ne veut pas parler, parce que le Canadien ne veut pas que les autres équipes sachent ce qu'il pense, leur plan... Moi, ça me parle, ça. Ça, ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose. Souvent, on a l'impression, à la date limite des transactions... Les gens vont dire: Ils n'ont rien fait, mais ils ont peut-être fait 200 appels entre le mercredi et le vendredi. Je sais qu'ils sont là, là.»
- Les Sabres sont-ils devenus les favoris dans l'Est?
- Les Maple Leafs sont dans la merde.