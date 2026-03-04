 Aller au contenu
Hockey
En vue des séries

«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»

par 98.5 Sports

0:00
22:07

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 mars 2026 19:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

Un point de perdu à San José, le caractère des joueurs des Canadiens de Montréal et peut-être de l'aide devant le filet.

Écoutez José théodore sur plusieurs sujets touchant les Canadiens de Montréal avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens ont laissé des points sur la table à San José;
  • Les joueurs du Tricolore ont démontré leur force de caractère;
  • «Pour les séries, ça prends un gardien qui prend le ballon et qui court avec»;
  • «C'est tout croche en défensive»;
  • «Je m'attends à quelques transactions de la part de Hugues»
  • On va chercher un gardien? Mmm... Fowler arrive;
  • Kent Hughes doit sortir un lapin de son chapeau (Binnington et Thomas).

