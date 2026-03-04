En vue des séries

Un point de perdu à San José, le caractère des joueurs des Canadiens de Montréal et peut-être de l'aide devant le filet.
Écoutez José théodore sur plusieurs sujets touchant les Canadiens de Montréal avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens ont laissé des points sur la table à San José;
- Les joueurs du Tricolore ont démontré leur force de caractère;
- «Pour les séries, ça prends un gardien qui prend le ballon et qui court avec»;
- «C'est tout croche en défensive»;
- «Je m'attends à quelques transactions de la part de Hugues»
- On va chercher un gardien? Mmm... Fowler arrive;
- Kent Hughes doit sortir un lapin de son chapeau (Binnington et Thomas).