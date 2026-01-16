Signature avec les Mets de New York

Les chroniqueurs Jeremy Filosa et Meeker Guerrier reviennent sur la signature de contrat de Bo Bichette, qui passera finalement des Blue Jays aux Mets.

«Les Blues Jays, à un certain moment donné, ont décidé que leur priorité c'était Vladimir Guerrero», laissant Bichette, sans doute le meilleur joueur de l'équipe, un peu de côté, selon Jeremy Filosa.

Ce dernier s'explique mal pourquoi les Jays ont à ce point oublié Bo Bichette, estimant que sa signature avec l'organisation de New York leur fera mal.

Écoutez les chroniqueurs sportifs Jeremy Filosa et Meeker Guerrier revenir cette transaction, vendredi, au Québec maintenant.

