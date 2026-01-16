 Aller au contenu
Baseball
Signature avec les Mets de New York

Les Blue Jays échappent Bo Bichette: «Ça va leur faire très mal»

par 98.5

0:00
5:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 janvier 2026 16:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Les Blue Jays échappent Bo Bichette: «Ça va leur faire très mal»
Les Jays ont-ils fait erreur en ne signant pas Bo Bichette? / La Presse Canadienne / AP Photo / Brynn Anderson

Les chroniqueurs Jeremy Filosa et Meeker Guerrier reviennent sur la signature de contrat de Bo Bichette, qui passera finalement des Blue Jays aux Mets.

«Les Blues Jays, à un certain moment donné, ont décidé que leur priorité c'était Vladimir Guerrero», laissant Bichette, sans doute le meilleur joueur de l'équipe, un peu de côté, selon Jeremy Filosa.

Ce dernier s'explique mal pourquoi les Jays ont à ce point oublié Bo Bichette, estimant que sa signature avec l'organisation de New York leur fera mal.

Écoutez les chroniqueurs sportifs Jeremy Filosa et Meeker Guerrier revenir cette transaction, vendredi, au Québec maintenant.

Autre sujet abordé

  • Kyle Tucker, lui, signe avec les Dodgers.

