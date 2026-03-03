L'Iran au Mondial en sol américain?

L'équipe de l'iran se retrouve au sein de la Coupe du monde de soccer qui sera disputée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
L'Iran à la coupe du monde dans le contexte actuel?
Écoutez le spécialiste de soccer Wandrille Lefèvre à ce sujet au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les enjeux géopolitiques entourant la Coupe du monde de soccer 2026, organisée aux États-Unis au Mexique et au Canada
- La participation de l’Iran dans le groupe G avec la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande;
- Les alternatives possibles comme l'Irak ou les Émirats arabes unis;
- La progression du Canada, l’importance d’Alphonso Davies, les matchs préparatoires en mars et juin et la possibilité d’un duel Canada-Italie;
- L'histoire du CF Montréal - la victoire au Stade olympique il y a 11 ans
- Les défis actuels du club: «Il va falloir un électrochoc.»