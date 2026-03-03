L'Iran au Mondial en sol américain?

L'équipe de l'iran se retrouve au sein de la Coupe du monde de soccer qui sera disputée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'Iran à la coupe du monde dans le contexte actuel?

Écoutez le spécialiste de soccer Wandrille Lefèvre à ce sujet au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés