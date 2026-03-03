 Aller au contenu
Soccer
L'Iran au Mondial en sol américain?

«Compte tenu de ce qui se passe depuis quatre jours, c'est menacé»

par 8.5 Sports

0:00
10:14

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 mars 2026 19:23

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Wandrille Lefèvre
Wandrille Lefèvre
«Compte tenu de ce qui se passe depuis quatre jours, c'est menacé»
Wandrille Lefèvre / Cogeco Média

L'équipe de l'iran se retrouve au sein de la Coupe du monde de soccer qui sera disputée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'Iran à la coupe du monde dans le contexte actuel?

Écoutez le spécialiste de soccer Wandrille Lefèvre à ce sujet au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les enjeux géopolitiques entourant la Coupe du monde de soccer 2026, organisée aux États-Unis au Mexique et au Canada
  • La participation de l’Iran dans le groupe G avec la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande;
  • Les alternatives possibles comme l'Irak ou les Émirats arabes unis;
  • La progression du Canada, l’importance d’Alphonso Davies, les matchs préparatoires en mars et juin et la possibilité d’un duel Canada-Italie;
  • L'histoire du CF Montréal - la victoire au Stade olympique il y a 11 ans
  • Les défis actuels du club: «Il va falloir un électrochoc.»

Vous aimerez aussi

CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara
Les amateurs de sports
CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara
0:00
23:32
CF Montréal: 0-8 en deux matchs, une équipe «pas armée», dit Patrice Bernier
Les amateurs de sports
CF Montréal: 0-8 en deux matchs, une équipe «pas armée», dit Patrice Bernier
0:00
6:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
Rattrapage
Gala de boxe, jeudi
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens-Sharks
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
Rattrapage
La valeur du sport
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Rattrapage
Échanger Auston Matthews pour rebâtir?
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Le Canada se prépare à la Classique mondiale
Rattrapage
Baseball
Le Canada se prépare à la Classique mondiale
Aston Martin fait face à de sérieux problèmes mécaniques
Rattrapage
Formule 1
Aston Martin fait face à de sérieux problèmes mécaniques
Pas moins de 113 joueurs de 23 ans et moins dans la LNH
Rattrapage
Virage jeunesse de qualité
Pas moins de 113 joueurs de 23 ans et moins dans la LNH
La Victoire s'illustre aussi en défensive
Rattrapage
LPHF
La Victoire s'illustre aussi en défensive
Quelle doit être la stratégie des Canadiens de Montréal?
Rattrapage
Date butoir des échanges
Quelle doit être la stratégie des Canadiens de Montréal?
La Victoire de Montréal: «Oui, match par match, mais on vise la Coupe Walter»
Rattrapage
LPHF
La Victoire de Montréal: «Oui, match par match, mais on vise la Coupe Walter»
Date limite des transactions: le Canadien doit-il être acheteur ou patient?
Rattrapage
Sur le Beat
Date limite des transactions: le Canadien doit-il être acheteur ou patient?
CF Montréal: 0-8 en deux matchs, une équipe «pas armée», dit Patrice Bernier
Rattrapage
2e mauvaise défaite de suite
CF Montréal: 0-8 en deux matchs, une équipe «pas armée», dit Patrice Bernier
Défense «offensive»: une statistique qui place le CH parmi l'élite
Rattrapage
À la recherche d'un défenseur d'expérience
Défense «offensive»: une statistique qui place le CH parmi l'élite
Robert Thomas: le chaînon manquant pour une Coupe Stanley à Montréal?
Rattrapage
Zone offensive
Robert Thomas: le chaînon manquant pour une Coupe Stanley à Montréal?