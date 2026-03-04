Conflit en Iran et économie

En ouverture de La Commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent la montée marquée des prix de l'essence au Québec.

Montréal et Laval sont particulièrement touchées, avec des prix frôlant 1,62 $ le litre, tandis que le Saguenay–Lac-Saint-Jean affiche le tarif le plus bas à 1,43 $.

Luc Ferrandez se montre toutefois optimiste quant à une résolution rapide du conflit avec l'Iran, ce qui stabiliserait les marchés.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les points chauds de l'actualité, en ouverture de La commission, mercredi midi.