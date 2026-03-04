 Aller au contenu
Économie
Conflit en Iran et économie

Le Québec fait face à une augmentation des prix à la pompe

par 98.5

0:00
3:52

Entendu dans

La commission

le 4 mars 2026 12:12

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Québec fait face à une augmentation des prix à la pompe
La commission / Cogeco Média

En ouverture de La Commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent la montée marquée des prix de l'essence au Québec. 

Montréal et Laval sont particulièrement touchées, avec des prix frôlant 1,62 $ le litre, tandis que le Saguenay–Lac-Saint-Jean affiche le tarif le plus bas à 1,43 $.

Luc Ferrandez se montre toutefois optimiste quant à une résolution rapide du conflit avec l'Iran, ce qui stabiliserait les marchés.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les points chauds de l'actualité, en ouverture de La commission, mercredi midi.

