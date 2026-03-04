Que faire pour éviter les problèmes?

En sachant que l'Agence de revenu du Canada connaît des ratés et qu'un million de Canadiens ont eu des troubles avec le service l'an passé, que faire pour éviter des problèmes?

Attendez un peu avant de produire votre déclaration, recommande le chroniqueur économique Alexandre Leblond, puisque certains feuillets d'impôts n'ont peut-être pas encore été envoyés.

Pour les travailleurs autonomes, déduisez tout ce que vous pouvez déduire de vos dépenses.

Écoutez les autres trucs du chroniqueur économique Alexandre Leblond, au micro de Catherine Brisson, mercredi, dans Lagacé le matin.