Politique
Recentrer la mission de la SAAQ

PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 février 2026 08:06

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Louis Lacroix / Cogeco Média

D’ici quelques heures, le gouvernement annoncera que les 350 contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) seront transférés sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique.

Ce changement majeur, qui nécessite des amendements au projet de loi 13, vise à recentrer la mission de la SAAQ sur son rôle d'assureur.

Devenus officiellement des agents de la paix armés depuis peu, les contrôleurs routiers suivront une formation à l’École nationale de police du Québec pour parfaire leur nouveau statut. Ce transfert devrait également accroître l'efficacité des interventions grâce à une plus grande proximité avec la Sûreté du Québec (SQ).

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

