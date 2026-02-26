D’ici quelques heures, le gouvernement annoncera que les 350 contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) seront transférés sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique.

Ce changement majeur, qui nécessite des amendements au projet de loi 13, vise à recentrer la mission de la SAAQ sur son rôle d'assureur.

Devenus officiellement des agents de la paix armés depuis peu, les contrôleurs routiers suivront une formation à l’École nationale de police du Québec pour parfaire leur nouveau statut. Ce transfert devrait également accroître l'efficacité des interventions grâce à une plus grande proximité avec la Sûreté du Québec (SQ).

