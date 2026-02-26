 Aller au contenu
Politique internationale
Déposition sous sermet

Hillary Clinton contre-attaque

le 26 février 2026 17:50

Avec

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Hillary Clinton a été entendue jeudi, à huis clos, dans l’État de New York, par un comité du Congrès américain sur l’affaire Jeffrey Epstein.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Hillary Clinton a répondu à toutes les questions, ne se retranchant jamais derrière le 5e amendement;
  • L'ex-candidate à la présidence a nié tout lien direct avec Epstein et dénonçant un «théâtre politique».
  • Hillary Clinton a demandé au comité de demander au président Trump de prêter serment et d'expliquer pourquoi son nom se retrouve à des milliers de reprises dans les documents touchant l'affaire Epstein;
  • L’audience a été interrompue après la diffusion d’une photo prise par la républicaine Lauren Boebert;
  • Le maire de New York Zohran Mamdani a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche pour discuter de la crise du logement;
  • Les négociations sur le nucléaire entre l’Iran et les États-Unis se poursuivent à Genève.

