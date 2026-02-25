 Aller au contenu
Politique internationale
Discours de Trump: «Tout est plus grand, tout est plus magnifique»

par 98.5

Lagacé le matin

le 25 février 2026 06:33

Patrick Lagacé
Après un an de retour au pouvoir, Donald Trump a prononcé le traditionnel discours sur l'état de l'Union mardi soir au Capitole de Washington.

Le président américain a affirmé avec fierté que son gouvernement avait opéré un «retournement de situation jamais vu». 

La tension était par ailleurs palpable entre Trump et certains juges de la Cour suprême présents; le président ayant eu des mots très durs à l'endroit de ceux ayant invalidé ses tarifs douaniers.

Écoutez Patrick Lagacé réagir au discours fleuve de Trump dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Avec Donald Trump, évidemment, tout est plus gros, tout est plus magnifique. Les choses vont comme elles n'ont jamais été aux États-Unis, c'est-à-dire extraordinaires...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Dénonciation d'une nouvelle entente permettant à certains médecins de famille d'être payés en triple pour des patients qu'ils ne voient jamais, déléguant le suivi aux infirmières praticiennes spécialisées;
  • Dossier Jeffrey Epstein: des documents manquants concerneraient des enregistrements d'une accusatrice impliquant également Donald Trump;
  • Semaine de travail au Mexique: le pays s'apprête à réduire progressivement la semaine de travail de 48 à 40 heures d'ici 2030;
  • Économie: le Québec serait au bord de la récession avec une baisse du PIB de 0,3% à la fin de 2025;
  • Taxe aux déchets à Lorraine: un citoyen conteste une facture de 460 $ liée à l'utilisation de son bac à ordure, lequel est muni d'une puce électronique pour suivre la fréquence des collectes;
  • Fausses nouvelles et IA : discussion sur les risques de l'intelligence artificielle, entre les fraudes utilisant l'image de personnalités.

