Après un an de retour au pouvoir, Donald Trump a prononcé le traditionnel discours sur l'état de l'Union mardi soir au Capitole de Washington.

Le président américain a affirmé avec fierté que son gouvernement avait opéré un «retournement de situation jamais vu».

La tension était par ailleurs palpable entre Trump et certains juges de la Cour suprême présents; le président ayant eu des mots très durs à l'endroit de ceux ayant invalidé ses tarifs douaniers.

Écoutez Patrick Lagacé réagir au discours fleuve de Trump dans son tour d'horizon de l'actualité.