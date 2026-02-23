 Aller au contenu
Politique internationale
Des violences ont éclaté dans plusieurs États

Crise au Mexique: quoi faire avec vos billets d'avion?

par 98.5

0:00
4:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 février 2026 08:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Crise au Mexique: quoi faire avec vos billets d'avion?
Des voyageurs ont dû se barricader à l'aéroport de Puerto Vallarta dimanche. / La Presse Canadienne / Wendy Buelow

Le gouvernement du Canada recommande désormais d'éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs États du Mexique en raison de la violence qui y sévit.

Cette situation place de nombreux voyageurs québécois devant l'incertitude : faut-il annuler, reporter ou changer de destination?

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Vol en Retard, faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que les transporteurs canadiens comme Transat, Air Canada, Sunwing et WestJet ont déjà commencé à annuler des vols, offrant ainsi une certaine flexibilité aux passagers pour modifier leurs plans sans frais majeurs, bien que les prix vers d'autres destinations risquent de grimper rapidement.

Vous aimerez aussi

Puerto Vallarta: «Les cartels ont voulu faire payer le prix à la population»
Lagacé le matin
Puerto Vallarta: «Les cartels ont voulu faire payer le prix à la population»
0:00
20:08
Tarifs douaniers: Donald Trump «humilié» par la Cour suprême
Lagacé le matin
Tarifs douaniers: Donald Trump «humilié» par la Cour suprême
0:00
10:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Qui est El Mencho, le caïd tué par l'armée mexicaine?
Rattrapage
Violences au Mexique
Qui est El Mencho, le caïd tué par l'armée mexicaine?
«Ils sont où, ces jeunes, qui ont accès à la propriété?»
Rattrapage
Nouvelles statistiques
«Ils sont où, ces jeunes, qui ont accès à la propriété?»
Pénurie de médecins: Luc Ferrandez propose de miser sur les diplômés étrangers
Rattrapage
Santé
Pénurie de médecins: Luc Ferrandez propose de miser sur les diplômés étrangers
Échanges avec l'IA: la tuerie de Tumbler Ridge aurait pu être évitée
Rattrapage
OpenAI
Échanges avec l'IA: la tuerie de Tumbler Ridge aurait pu être évitée
Six prix pour le film «Une bataille après l'autre» au Bafta
Rattrapage
Avant les Oscars
Six prix pour le film «Une bataille après l'autre» au Bafta
Catherine Brisson quittera l'émission du matin après 11 ans
Rattrapage
À la fin de la saison
Catherine Brisson quittera l'émission du matin après 11 ans
Canada-États-Unis: «Le meilleur match de hockey auquel j'ai assisté»
Rattrapage
Médaille d'or
Canada-États-Unis: «Le meilleur match de hockey auquel j'ai assisté»
Tarifs douaniers: Donald Trump «humilié» par la Cour suprême
Rattrapage
États-Unis
Tarifs douaniers: Donald Trump «humilié» par la Cour suprême
Un geste touchant de paramédics envers un patient en soins palliatifs
Rattrapage
Détour au Tim Hortons
Un geste touchant de paramédics envers un patient en soins palliatifs
Incendie majeur dans une église désaffectée du Sud-Ouest
Rattrapage
Plus de 150 pompiers sur les lieux
Incendie majeur dans une église désaffectée du Sud-Ouest
Tempête de neige à New York: écoles fermées et citoyens confinés
Rattrapage
38 cm de neige déjà tombés
Tempête de neige à New York: écoles fermées et citoyens confinés
Partielle dans Terrebonne: «Les libéraux sont en train de mettre le paquet»
Rattrapage
Élection cruciale pour le PLC
Partielle dans Terrebonne: «Les libéraux sont en train de mettre le paquet»
«J'avais l'impression d'être dans une ville assiégée, dans une zone de guerre»
Rattrapage
Violences au Mexique
«J'avais l'impression d'être dans une ville assiégée, dans une zone de guerre»
Chaos au Mexique: «C'est une réaction assez classique des cartels»
Rattrapage
Dans plusieurs villes et États
Chaos au Mexique: «C'est une réaction assez classique des cartels»