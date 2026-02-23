Des violences ont éclaté dans plusieurs États

Le gouvernement du Canada recommande désormais d'éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs États du Mexique en raison de la violence qui y sévit.

Cette situation place de nombreux voyageurs québécois devant l'incertitude : faut-il annuler, reporter ou changer de destination?

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Vol en Retard, faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que les transporteurs canadiens comme Transat, Air Canada, Sunwing et WestJet ont déjà commencé à annuler des vols, offrant ainsi une certaine flexibilité aux passagers pour modifier leurs plans sans frais majeurs, bien que les prix vers d'autres destinations risquent de grimper rapidement.