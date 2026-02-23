Élection cruciale pour le PLC

Le Parti libéral du Canada (PLC) déploie les grands moyens dans la circonscription de Terrebonne en vue d'une élection partielle cruciale.

Alors que les troupes de Justin Trudeau multiplient les visites sur le terrain, le Bloc québécois (BQ) brille par son absence.

Le premier ministre Mark Carney et son ministre François-Philippe Champagne se sont d'ailleurs déplacés récemment pour appuyer l'organisation locale qui a déjà entamé le porte-à-porte.

Pour le PLC, Terrebonne représente un gain potentiel majeur afin d'atteindre la majorité à la Chambre des communes, un siège qui a historiquement penché vers le Bloc, sauf lors de la «vague orange» de 2011.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

