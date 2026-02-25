Perte de quatre points dans les intentions de vote

D'après un nouveau sondage, le Parti Québécois perd quatre points d'appui, laissant paraître que le projet de souveraineté semble être un handicap à sa victoire aux prochaines élections provinciales.

Les chiffres parus dans L'actualité révèlent que le Parti libéral québécois (27%) talonne dorénavant le PQ (30%) dans les intentions de vote.

Écoutez le politologue et chroniqueur à l'émission Signé Lévesque!, Christian Dufour, offrir son interprétation du plus récent sondage sur les intentions de vote des Québécois, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il estime que la baisse de popularité de Paul St-Pierre-Plamondon est due à sa promesse de la tenue d'un référendum d'ici 2030.

L'animatrice et le chroniqueur discutent également du gain d'intérêt pour le Parti conservateur du Québec.