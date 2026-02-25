Perte de quatre points dans les intentions de vote

 Aller au contenu
Politique provinciale
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 25 février 2026 10:46

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christian Dufour
Christian Dufour
Christian Dufour / Cogeco Média

D'après un nouveau sondage, le Parti Québécois perd quatre points d'appui, laissant paraître que le projet de souveraineté semble être un handicap à sa victoire aux prochaines élections provinciales.

Les chiffres parus dans L'actualité révèlent que le Parti libéral québécois (27%) talonne dorénavant le PQ (30%) dans les intentions de vote.

Écoutez le politologue et chroniqueur à l'émission Signé Lévesque!, Christian Dufour, offrir son interprétation du plus récent sondage sur les intentions de vote des Québécois, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il estime que la baisse de popularité de Paul St-Pierre-Plamondon est due à sa promesse de la tenue d'un référendum d'ici 2030.

L'animatrice et le chroniqueur discutent également du gain d'intérêt pour le Parti conservateur du Québec.

«Avec ce sondage-là, le Parti québécois prend encore le pouvoir parce que les Libéraux ont leur électorat concentré dans un nombre limité de circonscriptions.»

Christian Dufour

