À la fin de la saison

C'est une page qui se tourne pour l'émission du matin au 98.5.

Catherine Brisson, chroniqueuse culturelle depuis plus d'une décennie, a annoncé officiellement qu'elle ne sera pas de retour l'an prochain.

Après 11 ans à réveiller les auditeurs, elle souhaite maintenant explorer de nouveaux horizons, notamment dans le domaine de l'animation, tout en continuant de défendre passionnément la culture comme elle le fait depuis 25 ans.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson expliquer à Lagacé le matin pourquoi elle a envie de relever de nouveaux défis.