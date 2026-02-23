 Aller au contenu
À la fin de la saison

Catherine Brisson quittera l'émission du matin après 11 ans

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 février 2026 08:52

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson quittera l'émission du matin après 11 ans
Catherine Brisson / Cogeco Média

C'est une page qui se tourne pour l'émission du matin au 98.5.

Catherine Brisson, chroniqueuse culturelle depuis plus d'une décennie, a annoncé officiellement qu'elle ne sera pas de retour l'an prochain.

Après 11 ans à réveiller les auditeurs, elle souhaite maintenant explorer de nouveaux horizons, notamment dans le domaine de l'animation, tout en continuant de défendre passionnément la culture comme elle le fait depuis 25 ans.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson expliquer à Lagacé le matin pourquoi elle a envie de relever de nouveaux défis.

