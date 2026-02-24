Le chef du PQ nuance son engagement référendaire

Les électeurs de la circonscription de Chicoutimi ont donné un mandat fort à la candidate péquiste, Marie-Karlynn Laflamme, lors de l’élection partielle tenue lundi.
Le Parti Québécois multiplie les victoires dans les élections partielles depuis 2023, mais les appuis à l'indépendance du Québec stagnent ou baissent selon certains sondages.
Pour la première fois depuis son élection à titre de chef du Parti Québécois en 2020, Paul St-Pierre Plamondon a affirmé qu'un référendum ne serait pas tenu nécessairement dès les débuts d'un premier mandat.
Assistons-nous à un recul de Paul St-Pierre Plammondon sur son engagement référendaire?
Écoutez à ce sujet le député indépendant de Rosemont et ancien chroniqueur politique, Vincent Marissal, au micro de Philippe Cantin.
«Je ne vois pas de recul, mais une certaine prudence de PSPP dans le contexte actuel. Je pense qu’on n’a pas besoin de s’étendre là-dessus : chaque jour suffit sa surprise avec ce bonhomme-là qui n’arrête pas de nous déstabiliser.[...] Alors, on a déjà joué dans ce film-là. Jacques Parizeau avait dit: "Dans la première année d’un premier mandat". Il s’y était tenu à quelques semaines près. C’était passé très, très proche. René Lévesque, lui, avait dit "dans le premier mandat" et il l’avait fait à la toute fin.»
Autre sujet abordé:
