Le chef du PQ nuance son engagement référendaire

Les électeurs de la circonscription de Chicoutimi ont donné un mandat fort à la candidate péquiste, Marie-Karlynn Laflamme, lors de l’élection partielle tenue lundi.

Le Parti Québécois multiplie les victoires dans les élections partielles depuis 2023, mais les appuis à l'indépendance du Québec stagnent ou baissent selon certains sondages.

Pour la première fois depuis son élection à titre de chef du Parti Québécois en 2020, Paul St-Pierre Plamondon a affirmé qu'un référendum ne serait pas tenu nécessairement dès les débuts d'un premier mandat.

Assistons-nous à un recul de Paul St-Pierre Plammondon sur son engagement référendaire?

Écoutez à ce sujet le député indépendant de Rosemont et ancien chroniqueur politique, Vincent Marissal, au micro de Philippe Cantin.