Société
Ultra "fast fashion"

La marque controversée Shein de retour au Québec

par 98.5

0:00
26:07

La marque controversée Shein de retour au Québec
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

L'arrivée en France et au Québec de boutiques Shein, le géant chinois du «fast fashion» impopulaire de ses controverses environnementales et éthiques, fait réagir.

Malgré sa mauvaise réputation, cette entreprise de mode au rabais a généré 50 milliards de dollars de profit en une année. Plus de 400 millions de personnes possèdent son application pour acheter des vêtements en ligne.

Son succès serait en grande partie dû à sa marchandise vendue à petit coût (rares sont les morceaux à plus de 20$) et à leur offre inépuisable

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois commenter le succès de cette compagnie de mode, mercredi midi, à l'émission Radio textos.

L'entrepreneur rappelle également les conséquences catastrophiques de Shein sur l'environnement, mais aussi sur les commerçants locaux.

«Ce n'est pas une entreprise de mode, c'est une machine technologique.»

Nicolas Duvernois

Autres sujets traités:

  • Un citoyen de Lorraine reçoit une facture salée pour avoir dépassé les 12 collectes gratuites de déchet permises par sa municipalité;
  • La vente de prêts à boire à base de spiritueux dans les épiceries permise par la SAQ aura un impact sur les producteurs locaux.

