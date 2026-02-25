Alors que l’Ordre des architectes du Québec se penche sur des solutions pour réduire les coûts de construction, le chroniqueur Luc Ferrandez se montre sceptique.

S'il salue l'ouverture des architectes, notamment sur la réutilisation de bâtiments existants plutôt que leur démolition, il souligne que les exigences modernes en matière de sécurité, d'isolation et d'accessibilité universelle rendent un retour en arrière impossible.

Pour lui, ce ne sont pas les matériaux qui coûtent cher, mais la complexité des normes essentielles auxquelles nous ne voulons plus renoncer.

