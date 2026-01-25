Cas de Brooklyn Beckham

Le mannequin et photographe Brooklyn Beckham, fils de David et Victoria Beckham, a récemment attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux en annonçant qu'il coupait les ponts avec ses parents.
Est-ce nécessaire de laver son linge sale en public de la sorte? Et qu'est-ce qu'un tel comportement nous révèle sur l'être humain.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise se pencher sur la question, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Quand l'espace privé, ce n’est pas assez, on se tourne vers l'espace public, qui devient un tribunal émotionnel. On ne cherche pas forcément la vérité, on va chercher une validation. Mais c'est vraiment un couteau à double tranchant. Une fois que c'est dit sur les réseaux sociaux, c'est figé.»