Connue pour son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion

L'actrice canadienne, Catherine O'Hara, notamment connue pour ses rôles dans Maman, j'ai raté l'avion et Schitt's Creek, est décédée aujourd'hui à l'âge de 71 ans.

Elle faisait également partie de la distribution du film Beetlejuice, grâce auquel elle avait rencontré son conjoint Bo Welch avec qui elle avait eu ses deux fils.

Elle avait récemment joué dans la série The Studio au côté de Seth Rogen, ce qui lui avait valu une nomination au Emmy.

La cause de son décès n'a pas encore été révélée.