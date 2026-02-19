 Aller au contenu
Politique municipale
La mairesse fait un premier bilan

«Les 100 jours, je les ressens plus comme six mois» -Soraya Martinez Ferrada

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 19 février 2026 14:01

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Soraya Martinez Ferrada / Cogeco Média

Après un peu plus de trois mois à la tête de la Ville de Montréal, la mairesse Soraya Martinez Ferrada affiche un bilan teinté d'optimisme, malgré les nombreux défis logistiques et budgétaires qui marquent son début de mandat.

Entre la gestion des nids-de-poule, le déneigement et la crise de l'itinérance, elle affirme vouloir transformer la culture organisationnelle de l'administration municipale pour offrir des services plus agiles aux citoyens.

Écoutez la mairesse de Montréal faire le point, jeudi après-midi, à l'émission de Luc Ferrandez.

«Quand on arrive dans une administration, il y a l'héritage de celle qui était là avant, c'est sûr. J'ai toujours dit que je ne ferais pas de la politique sur le dos de mes prédécesseurs, mais c'est sûr que je ne peux pas prétendre changer des choses avec une baguette magique [...] Je prends la critique, mais je repousse un peu la prémisse dont j'avais la capacité de changer tout, tout de suite en arrivant.»

Soraya Martinez Ferrada

