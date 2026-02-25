Le maire se défend

À Lorraine, la gestion des déchets prend un tournant technologique et environnemental qui fait réagir.

La municipalité a instauré un système de collecte incitative où les bacs noirs sont munis de micropuces pour comptabiliser le nombre de levées annuelles.

Alors que les citoyens disposent de 12 collectes gratuites par an, un résident a récemment exprimé sa frustration après avoir reçu une facture de 450 $ pour avoir dépassé cette limite.

Le maire de la municipalité défend vigoureusement cette mesure, affirmant que l'objectif est de réduire l'enfouissement au profit du compostage et du recyclage.

Écoutez le maire de Lorraine, Jean Comtois, faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.